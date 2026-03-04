Anselmi orienta o Botafogo no jogo contra o Barcelona (EQU)Marcos Pin / AFP

Equador - Martín Anselmi analisou o empate do Botafogo com o Barcelona de Guayaquil por 1 a 1, nesta terça-feira (3), e explicou os ajustes que fizeram o time melhorar na etapa complementar. O Glorioso saiu atrás com um gol sofrido no primeiro tempo, mas cresceu na volta do intervalo e deixou tudo igual com Matheus Martins.
"Corrigimos algumas coisas no intervalo, pudemos equilibrar a partida. No segundo tempo ficou claro que merecíamos a vitória", disse o técnico Martín Anselmi.
"Fizemos alguns ajustes táticos e posições dos nossos jogadores. Trocamos algumas posições. Entendíamos que no primeiro tempo estávamos custando a encontrar certas situações. Isso nos permitiu crescer em volume de jogo, criar situações mais perto da área, recuperar a bola mais vezes, ser mais agressivo e chegar ao empate. Teve outro lance que tocou no árbitro, que se tivesse seguido o Montoro ia entrar cara a cara e poderíamos chegar à vitória", completou na pergunta seguinte.
As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (10), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. Uma vitória por qualquer placar na volta garante o Botafogo na fase de grupos.
"Tranquilo não, queríamos ganhar. Viemos aqui para ganhar. E mesmo com a vitória estaria tranquilo. A gente viu que o Argentinos Juniors conseguiu ganhar aqui e depois vimos o que aconteceu. Estou tranquilo pelo rendimento dos meus jogadores, pela agressividade que tivemos, por sermos valentes de jogar".
Antes, a equipe de Anselmi vira as atenções para a final da Taça Rio. O Glorioso vai enfrentar o Bangu no próximo sábado, a partir das 18h, no Estádio Nilton Santos.