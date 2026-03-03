Neto em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Rio - O Corinthians fez uma proposta pela contratação do goleiro Neto, de 36 anos, que defende o Botafogo. O desejo do clube paulista é que o veterano aceite uma proposta por empréstimo. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
Atualmente, o Timão tem Hugo Souza, de 27 anos, como titular e peça fundamental no elenco. Porém, o goleiro tem recebido sondagens do exterior e poderá ser negociado depois da Copa do Mundo.
Neto chegou ao Botafogo no ano passado, quando John negociava sua saída do clube carioca para o futebol inglês. No total, ele defendeu o Alvinegro em oito partidas somando 2025 e 2026.
Na atual temporada, o goleiro vem oscilando bastante e perdeu a condição de titular absoluto. Para o setor, o clube carioca conta também com Léo Linck e Raul para a posição.