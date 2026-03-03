Martín Anselmi em treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 03/03/2026 11:02

no Equador, às 21h30 (de Brasília), pela ida da terceira fase da preliminar.

Botafogo está a dois jogos de chegar à fase de grupos da Libertadores de 2026. E o primeiro passo é nesta terça-feira (3), contra o Barcelona de Guayaquil,, pela ida da terceira fase da preliminar.

Onde assistir a Barcelona de Guayaquil x Botafogo



O duelo decisivo terá transmissão da ESPN (TV paga) e Disney+ (streaming). A narração é de Vinicius Moura, com comentários de Zé Elias e Jailson Vilas Boas.



Provável escalação do Glorioso



Em busca de um bom resultado fora de casa para ir tranquilo no Nilton Santos, o técnico Martín Anselmi segue sem poder contar com força máxima. Desta vez, não contará com Artur, com um desconforto muscular, assim como Marçal, Santi Rodríguez e Chris Ramos seguem no departamento médico, enquanto Cristian Medina e Edenílson não estão inscritos.



A tendência é que o Botafogo vá a campo com: Léo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Barrera (Villalba), Arthur Cabral (Matheus Martins) e Montoro.



Como deve jogar time equatoriano



Já o técnico César Farías não tem problema entre os titulares e deve repetir o time que venceu o Argentinos Juniors fora de casa, na fase anterior.



A provável escalação do Barcelona de Guayaquil é: Contreras; Carabalí, Javier Báez, Álex Rangel, Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Byron Castillo, Joao Rojas, Jonnathan Mina; Benedetto.



Arbitragem para o jogo em Guayaquil



Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia);

Assistentes: John Alexander León (COL) e Sebastián Vela (COL);

VAR: David Rodriguez (Colômbia).