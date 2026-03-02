Medina é reforço do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/03/2026 17:00

Rio - Cristian Medina já tem condições legais de estrear pelo Botafogo . O nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta segunda-feira (2).

A estreia do argentino com a camisa do Glorioso pode acontecer no clássico com o Flamengo. As duas equipes vão se enfrentar no dia 14 de março (um sábado), a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão.



O meio-campista não chegou ao Glorioso a tempo de ser inscrito na Taça Rio e na fase preliminar da Libertadores.

No competição estadual, a equipe de Martín Anselmi encara o Bangu na decisão. Já na Libertadores, o Alvinegro vai enfrentar o Barcelona (EQU) nesta terça-feira (3) e na próxima (10).