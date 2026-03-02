Medina é reforço do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Cristian Medina já tem condições legais de estrear pelo Botafogo. O nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta segunda-feira (2).
A estreia do argentino com a camisa do Glorioso pode acontecer no clássico com o Flamengo. As duas equipes vão se enfrentar no dia 14 de março (um sábado), a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão.
O meio-campista não chegou ao Glorioso a tempo de ser inscrito na Taça Rio e na fase preliminar da Libertadores.
Leia mais: Botafogo avança em negociação por retorno de Júnior Santos
No competição estadual, a equipe de Martín Anselmi encara o Bangu na decisão. Já na Libertadores, o Alvinegro vai enfrentar o Barcelona (EQU) nesta terça-feira (3) e na próxima (10).
O Botafogo anunciou a contratação de Cristian Medina no dia 20 de fevereiro. Ele estava no Estudiantes (ARG) e assinou contrato válido até o fim de 2029 com o Glorioso.