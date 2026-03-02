Medina é reforço do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Reforço do Botafogo, Medina é regularizado no BID e já pode estrear
Argentino assinou contrato válido até o fim de 2029 com o Glorioso
Botafogo divulga relacionados para jogo contra Barcelona de Guayaquil sem Artur e Neto
Glorioso busca vaga na fase de grupos da Libertadores
Botafogo avança em negociação por retorno de Júnior Santos
Ídolo do Glorioso está no Atlético-MG desde o início de 2025
Joaquín Correa busca conquistar espaço no Botafogo depois de se recuperar de lesão
Atacante foi escalado de titular pela primeira vez no ano contra o Boavista
Botafogo corre contra o tempo por reforços de fora antes do fim de janela
Diretoria do Glorioso ainda está em busca de ao menos três jogadores
Ferj define data e horário da final da Taça Rio entre Botafogo e Bangu
Decisão será no Nilton Santos e entre as duas partidas contra o Barcelona de Guayaquil
