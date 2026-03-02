Júnior Santos em campo pelo Botafogo, em junho de 2024 - Reprodução / Instagram

Publicado 02/03/2026 11:22

Rio — O Botafogo avançou nas negociações pelo retorno do atacante Júnior Santos, do Atlético-MG. O clube mineiro está próximo de fechar a operação com o time carioca, e o jogador deve retornar ao Glorioso em breve, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.



O jogador marcou seu nome na história do clube por ter sido parte essencial nas conquistas da Libertadores e Campeonato Brasileiro, em 2024. É o maior artilheiro do Botafogo na competição continental, com 10 gols. Em dois anos na equipe, marcou 28 gols e deu oito assistências.

Júnior Santos estava no Atlético-MG desde o início de 2025. Ele não entra em campo desde setembro, pois teve uma lesão no púbis com ruptura do tendão adutor da coxa direita e passou por cirurgia. O atleta ficou no banco contra o Itabirito, pelo Estadual, e está fora dos planos do clube.