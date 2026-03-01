Técnico do Botafogo, Martín Anselmi ainda aguarda pela chegada de mais reforços - Vítor Silva/Botafogo

Técnico do Botafogo, Martín Anselmi ainda aguarda pela chegada de mais reforçosVítor Silva/Botafogo

Publicado 01/03/2026 15:54

O Botafogo busca por um goleiro, um zagueiro e um lateral-esquerdo no exterior, mas está com o prazo apertado para fechar essas contratações. Com o fechamento da janela de transferências internacionais na terça-feira (3), a diretoria da SAF corre contra o tempo para conseguir concretizar negociações.

"Vocês sabem como é o futebol. Enquanto tem a janela aberta, as coisas podem acontecer. Sempre tem surpresas. Não posso falar nem que está fechado nem que está aberto. Ainda se pode inscrever jogadores", disse Martín Anselmi.

O Botafogo, pelo menos, tem mais tempo para as negociações dentro do futebol brasileiro. Afinal, a janela nacional se fecha apenas em 27 de março.