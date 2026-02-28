Botafogo tenta a contratação de Johan Mojica, do Mallorca - Divulgação / FCF

Botafogo tenta a contratação de Johan Mojica, do MallorcaDivulgação / FCF

Publicado 28/02/2026 11:57

1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões).

O Botafogo encontrou um entrave importante para contratar o colombiano Johan Mojica . Afinal, o Mallorca não está disposto a negociar o lateral-esquerdo de 33 anos no momento e rejeitou a oferta alvinegra de

O colombiano de 33 anos é visto pelo clube espanhol como peça importante do elenco na luta contra o rebaixamento na Espanha. Além disso, a janela de transferências já está fechada no país, o que impede na busca por um outro jogador para a posição. As informações são do jornal do país 'Ultima Hora'.

Para completar, Johan Mojica ainda possui mais um ano de contrato, o que dificulta ainda mais uma saída neste momento por um valor baixo.



Outros laterais na mira do Botafogo

lateral esquerda é uma das prioridades do Botafogo para reforçar o elenco ainda no primeiro semestre de 2026. Entretanto, a SAF tem encontrado dificuldades para fechar com um nome. Além do colombiano, tentou a contratação de

do Botafogo para reforçar o elenco ainda no primeiro semestre de 2026. Entretanto, a SAF tem encontrado dificuldades para fechar com um nome. Além do colombiano, tentou a contratação de Paulinho, do Midtylland, da Dinamarca, e de Paulo Otávio, do Al-Sadd, do Catar , mas não conseguiu ter sucesso ainda.

Os dois têm contrato até o meio do ano e a diretoria da SAF alvinegra busca antecipar a chegada deles para agora. Afinal, só conta com Alex Telles, além de Marçal, que tem jogado mais como zagueiro.