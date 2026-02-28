Botafogo tenta a contratação de Johan Mojica, do MallorcaDivulgação / FCF
Clube espanhol rejeita proposta do Botafogo por Johan Mojica
Glorioso tem encontrado dificuldade para contratar lateral-esquerdo
Botafogo x Boavista: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Jogo de volta da semifinal da Taça Rio acontece neste sábado, no Nilton Santos
Felipe Melo exalta liderança de Alex Telles no Botafogo e defende Anselmi
Comentarista destaca papel do capitão nos bastidores e pede tempo para o treinador implementar ideias
Botafogo negocia a contratação de lateral da seleção colombiana
Jogador, de 33 anos, tem contrato até junho de 2027
Anselmi ganha voto de confiança e tranquilidade após classificação na Libertadores
Treinador argentino terá um pouco de paz para desenvolver o trabalho nos próximos dias
Conmebol confirma datas e horários de Botafogo x Barcelona pela Libertadores
Após eliminar o Nacional de Potosí, Glorioso jogará a terceira fase da preliminar
