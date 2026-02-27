Atualmente, Jefferson trabalha no Orlando City - Reprodução / ge

Publicado 27/02/2026 10:20

Rio — O ex-jogador Jefferson opinou sobre a disputa pela titularidade no Botafogo entre os goleiros Neto, Léo Linck e Raul. Na visão do ídolo do Glorioso, é necessário dar sequência aos atletas e levar em conta as circunstâncias de cada um. Ele também afirmou, em entrevista ao "ge" publicada nesta sexta-feira (27), que sonha em voltar ao Alvinegro para integrar a comissão técnica.



"É uma disputa saudável e faz parte do futebol. Tem que dar oportunidade. Não pode julgar um goleiro por um, dois ou três. A gente não pode julgar um goleiro [Neto] que está se adaptando, voltou de lesão, tem que dar um tempo para que ele possa realmente voltar ao ritmo. Acredito que ele vai pegar essa oportunidade, ele pode agregar muito ao Botafogo. O Léo Linck é um cara que você já não vê a incerteza, que já está querendo pegar a oportunidade. Tudo é oportunidade e sequência. Não pode fazer quatro jogos bons e sair porque errou em um", avaliou.

Jefferson também rasgou elogios ao Neto, seu ex-companheiro na Seleção, e disse que o problema está sendo a adaptação. "É um cara que eu tive a experiência de jogar com ele na seleção brasileira, ele é um dos goleiros mais rápidos que eu já joguei. Ele é muito veloz. Talvez hoje o que está faltando para o Neto é o que eu falo para todo mundo: cada país tem seu ritmo de jogo. Aqui fora, é um ritmo para os EUA. Eu tive essa vivência, passei quatro anos na Turquia. O treinamento de goleiro da Turquia era muito abaixo do nosso do Brasil."



O ídolo, então, relembrou a sua experiência para destacar como a adaptação pode ser difícil. "Quando eu voltei, eu achava que eu tinha desaprendido a jogar futebol. Eu passei muito tempo em um país que não tinha um [treino] específico de goleiro. A metodologia de fora é diferente. Eu falei para o treinador de goleiro que eu precisava treinar de manhã e à tarde. Eu fiquei quase um mês fazendo isso, eu precisava voltar ao ritmo do Brasil. Esses goleiros que estão vindo precisam se adaptar novamente ao ritmo do Brasil. Não é que o cara não saiba jogar futebol, ele só precisa se adaptar", concluiu.

Desejo de voltar

Atualmente, Jefferson é preparador de goleiros na base do Orlando City, na Flórida. Ele confessou que sonha em voltar ao Botafogo um dia para poder exercer a função no clube de coração. "Se eu fosse escolher para ser um treinador [de goleiros] do profissional, teria que ser um projeto muito interessante. Eu sonho em um dia ser treinador [de goleiros] profissional do Botafogo, isso é um sonho que eu tenho, talvez não seja para agora, mas para o futuro."

Disputa

Neto foi contratado no ano passado, mas passou quatro meses fora devido a uma devido a uma grave lesão na coxa direita. Desde o seu retorno, no fim de janeiro, o goleiro tem cometido falhas e se tornou alvo de protestos da torcida. Por conta disso, Léo Linck tem recebido chances como titular e o clube encaminhou a contratação do goleiro Matheus Magalhães, do Estrela Vermelha, da Sérvia.