Rio - O Botafogo avançou na contratação do goleiro Matheus Magalhães, de 33 anos. O Alvinegro ofereceu algo em torno de 3,5 milhões de euros (R$ 21,25 milhões) ao Estrela Vermelha, da Sérvia, e encaminhou um acordo. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
O clube europeu não tinha o desejo de se desfazer do goleiro, que é considerado peça importante no plantel, mas a oferta alvinegra e a vontade do brasileiro pesaram para que as conversas avançassem. Ele irá assinar até o fim de 2028.
Com a oscilação de Neto, titular do gol do Botafogo, o clube carioca iniciou uma negociação para contratar mais um jogador para o setor. Além dele, o Alvinegro também conta com Léo Linck e Raul. Caso seja contratado, Matheus Magalhães, de 33 anos, virá para disputar posição com o trio.
Revelado pelo América-MG, Matheus Magalhães deixou o Brasil em 2014. Ele atuou pelo Braga, de Portugal, por dez temporadas e meia, depois foi emprestado para o Ajax, da Holanda. Na era atual, ele entrou em campo em 37 jogos pelo Estrela Vermelha.
 
