Rio — O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Nacional Potosí, da Bolívia, que será nesta quarta-feira (25), às 21h30, no estádio Nilton Santos. O técnico Martín Anselmi contará com os retornos de Danilo, Joaquín Correa e Arthur Cabral.
O Alvinegro perdeu a primeira partida na altitude por 1 a 0 e precisa inverter o resultado para seguir na pré-Libertadores. Quem passar enfrenta o vencedor do duelo entre Barcelona de Guayaquil, do Equador, e Argentinos Juniors, da Argentina, na próxima fase, na disputa por uma vaga na fase de grupos.
Confira os relacionados do Botafogo
Goleiros: Léo Linck e Raul; Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Gabriel Abdias, Justino, Mateo Ponte, Vitinho e Ythallo; Meio-campistas: Arthur Novaes, Danilo, Caio Valle, Montoro, Newton e Wallace Davi; Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Lucas Villalba, Matheus Martins e Nathan.
