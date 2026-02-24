John Textor tenta contornar crise financeira da SAF do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 24/02/2026 15:05

Rio - A Eagle oficializou nesta terça-feira (24) a saída de John Textor do cargo de diretor da Eagle Bidco. A decisão foi tomada no último dia 27 de janeiro, quando o empresário americano foi notificado. Entretanto, ele segue no comando da SAF do Botafogo por causa de uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro.

A decisão ocorreu por causa das últimas atitudes de John Textor. O americano promoveu uma reorganização interna, desligando os diretores Stephen Welch e Hemen Tseayo na última semana de janeiro. A dupla era conselheira da Eagle Bidco e não concordou com atitudes do empresário, segundo o "ge".

Stephen Welch e Hemen Tseayo não tinham concordado com o modelo de aporte financeiro proposto por Texor para quitar as dívidas urgentes do Botafogo. Em 2022, o americano já tinha feito um empréstimo de 450 milhões de dólares com a Ares, mas até hoje não pagou a dívida com o fundo.

Em outubro de 2025, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar mantendo o americano no controle do Botafogo até nova análise de processo com a Eagle. A liminar segue vigente e, com a saída de Textor do quadro da Eagle Bidco, é o que o mantém no controle da SAF do Botafogo.



Em nota, Textor declarou que trata a disputa com a Ares como uma "guerra civil". O americano ressaltou que continuará lutando pelo controle administrativo da Eagle Bidco e lembrou que é o acionista majoritário da Eagle Football Holdings.