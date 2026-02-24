Medina em treino no Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Medina em treino no BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/02/2026 14:05 | Atualizado 24/02/2026 14:12

Rio - Principal reforço do Botafogo na primeira janela de transferências da temporada, o volante Cristian Medina já vive a expectativa pela estreia. Porém, o jogador argentino ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deve entrar em campo somente em março.

Cristian Medina não chegou a tempo do prazo de inscrição da Libertadores e Taça Rio do Carioca, segundo o "ge". Com isso, a estreia deve acontecer contra o Athletico-PR, em 11 de março, ou diante do Flamengo, no dia 14, no Brasileirão. Isso dependerá da situação do Botafogo na Libertadores.

Caso o Botafogo supere o Nacional Potosí, da Bolívia, e avance à terceira fase da Libertadores, o volante argentino fará sua estreia contra o Flamengo, no dia 14, no Nilton Santos. Porém, em caso de eliminação, ele entrará em campo pela primeira vez contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, em 11 de março.

O Botafogo não teve custos para contratar Medina. O volante, de 23 anos, tem os direitos econômicos vinculados a um grupo de investidores, incluindo o bilionário Foster Gillet, que deseja construir uma rede multi-clubes no futebol. Com isso, o jogador foi tratado como "agente livre".

Sem Medina à disposição, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), contra o Nacional Potosí, da Bolívia, no Nilton Santos, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Libertadores. Na partida de ida, o Alvinegro perdeu por 1 a 0.