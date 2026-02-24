Matheus Magalhães em ação pelo Estrela VermelhaDivulgação / Estrela Vermelha

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Em busca da contratação do goleiro Matheus Magalhães, de 33 anos, o Botafogo deverá encontrar resistência do Estrela Vermelha. De acordo com a emissora de TV da Sérvia "Sport Klub", o clube não irá aceitar a proposta do Alvinegro.
LEIA MAIS: Galeria! Veja fotos do primeiro treino de Cristian Medina no Botafogo
Matheus Magalhães é considerado peça fundamental, e o Estrela Vermelha não tem intenção de negociar. O desejo do clube sérvio é, inclusive, de renovar o seu contrato que se encerra em junho de 2027.
LEIA MAIS: Botafogo corre risco de sofrer nova punição de transfer ban na Fifa
Com a oscilação de Neto, titular do gol do Botafogo, o clube carioca iniciou uma negociação para contratar mais um jogador para o setor. O brasileiro tem interesse em retornar ao futebol do seu país e o seu desejo é o grande  trunfo do Alvinegro.
LEIA MAIS: Botafogo negocia contratação de dois laterais
Revelado pelo América-MG, Matheus Magalhães deixou o Brasil em 2014. Ele atuou pelo Braga, de Portugal, por dez temporadas e meia, depois foi emprestado para o Ajax, da Holanda. Na era atual, ele entrou em campo em 37 jogos pelo Estrela Vermelha.

Além de Neto, o Botafogo também conta com Léo Linck e Raul para o setor. Caso seja contratado, Matheus Magalhães, de 33 anos, virá para disputar posição com o trio.