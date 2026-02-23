Cristian Medina desembarcou no Rio de Janeiro - Reprodução/Botafogo TV

Publicado 23/02/2026 08:30

Rio - Reforço do Botafogo, Cristian Medina chegou cheio de expectativa no Rio de Janeiro. O volante argentino desembarcou neste domingo (22), por volta das 21h (de Brasília), no Aeroporto do Galeão, e prometeu muita entrega dentro de campo com a camisa alvinegra.

"Estou muito feliz por esta oportunidade. Quero deixar a minha marca enquanto estiver aqui. Essa é a mensagem que deixarei sempre que tiver a oportunidade de jogar. Se eu não puder jogar, apoiarei o clube de qualquer posição em que estiver, sempre com pensamento positivo e focado", disse o volante.

Após uma longa novela, o Botafogo anunciou a contratação de Cristian Medina na última sexta-feira (20). As tratativas se arrastaram desde a metade de dezembro. As partes se acertaram durante a época do transfer ban do Alvinegro, que ainda não podia registrar novos atletas, o que atrasou o acerto.

Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, ele se transferiu para o Estudiantes no início de 2025. Medina se consolidou como peça importante no meio-campo da equipe e chamou a atenção de clubes do continente. Ao todo, foram 48 jogos e três assistências pelo time de La Plata.