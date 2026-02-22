Artur em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Artur é avaliado positivamente atuando como apoiador no Botafogo: 'Foi muito bem'
Jogador, de 28 anos, chegou ao clube no ano passado
Justino celebra primeiro gol no profissional e agradece apoio no Botafogo
Zagueiro de 19 anos destaca ajuda de companheiros após vitória sobre o Boavista e projeta decisão na Libertadores
Com time reserva, Botafogo vence Boavista em Saquarema pela semifinal da Taça Rio
Em noite de estreias, Justino e Artur marcaram os gols do Glorioso; jogo da volta é no próximo sábado (28)
Casagrande crê que ano do Botafogo depende de classificação na Libertadores: 'Vai ser um inferno'
Alvinegro foi derrotado pelo Nacional, em Potosí
Botafogo negocia a contratação de zagueiro de clube russo
Jogador, de 24 anos, poderia chegar de graça ao clube
Botafogo recua em negociação por Di Cesare após exigências do Racing
Clube argentino deseja venda em definitivo e trava avanço nas conversas
