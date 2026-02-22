Artur em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/02/2026 15:51

Rio - O meia-atacante Artur, de 28 anos, atuou como apoiador em boa parte do jogo contra o Boavista, em Bacaxá, pela semifinal da Taça Rio. O atleta é bem avaliado no elenco e sua versatilidade é considerada um ponto positivo na sua luta por espaço no elenco de Martin Anselmi.

Na vitória por 2 a 0, Artur iniciou a partida atuando como atacante, mas acabou sendo recuado. Ele deixou sua marca e recebeu elogios do técnico argentino.

"No primeiro tempo, ele jogou na esquerda, não na direita. Quando entraram o Izaque e o Abdias, achei que ele poderia ter vantagem jogando atrás deles, jogando com Valim e Novaes. Aí ele começou a encontrar algumas vantagens. Ele foi muito bem nessa função. Mas acho que ele também fez um bom primeiro tempo. No geral, a equipe toda jogou muito bem", disse.

Artur chegou ao Botafogo no começo do ano passado. No total, ele já entrou em campo pelo clube carioca em 56 jogos, anotou dez gols e deu cinco assistências.