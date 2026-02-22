Justino é jogador do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Justino é jogador do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 22/02/2026 10:55

Rio - Capitão e autor de um dos gols na vitória do Botafogo sobre o Boavista, Justino celebrou o primeiro gol pelo time profissional do Glorioso. O zagueiro de 19 anos, em entrevista à "Botafogo TV", revelou a emoção de balançar as redes e agradeceu aos companheiros de equipe.

Leia mais: Com time reserva, Botafogo vence Boavista em Saquarema pela semifinal da Taça Rio



"Emoção muito grande de fazer o primeiro gol no profissional. Foi uma bela partida no todo, ontem treinamos muito bem. Queria agradecer a toda equipe profissional. Barboza, Bastos e Alex Telles foram muito importantes nessa minha subida, sempre estão se comunicando e nunca desacreditaram de mim. Quero agradecer a todos e vamos por mais, que quarta-feira temos uma grande guerra para vencer", disse Justino.



O Botafogo optou por utilizar um time reserva no confronto contra o Boavista, priorizando o jogo de volta na Pré-Libertadores, contra o Nacional Potosí. O gol de Justino saiu após cobrança de escanteio: Artur cruzou para Ythallo, que desviou de cabeça para o zagueiro empurrar para o fundo da rede, aos 43 minutos do primeiro tempo. "Emoção muito grande de fazer o primeiro gol no profissional. Foi uma bela partida no todo, ontem treinamos muito bem. Queria agradecer a toda equipe profissional. Barboza, Bastos e Alex Telles foram muito importantes nessa minha subida, sempre estão se comunicando e nunca desacreditaram de mim. Quero agradecer a todos e vamos por mais, que quarta-feira temos uma grande guerra para vencer", disse Justino.O Botafogo optou por utilizar um time reserva no confronto contra o Boavista, priorizando o jogo de volta na Pré-Libertadores, contra o Nacional Potosí. O gol de Justino saiu após cobrança de escanteio: Artur cruzou para Ythallo, que desviou de cabeça para o zagueiro empurrar para o fundo da rede, aos 43 minutos do primeiro tempo.