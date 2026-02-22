Justino é jogador do BotafogoVitor Silva / Botafogo
"Emoção muito grande de fazer o primeiro gol no profissional. Foi uma bela partida no todo, ontem treinamos muito bem. Queria agradecer a toda equipe profissional. Barboza, Bastos e Alex Telles foram muito importantes nessa minha subida, sempre estão se comunicando e nunca desacreditaram de mim. Quero agradecer a todos e vamos por mais, que quarta-feira temos uma grande guerra para vencer", disse Justino.
O Botafogo optou por utilizar um time reserva no confronto contra o Boavista, priorizando o jogo de volta na Pré-Libertadores, contra o Nacional Potosí. O gol de Justino saiu após cobrança de escanteio: Artur cruzou para Ythallo, que desviou de cabeça para o zagueiro empurrar para o fundo da rede, aos 43 minutos do primeiro tempo.
O Botafogo retorna a campo na próxima quarta-feira (25), em jogo decisivo contra o Nacional Potosí em que o Glorioso precisa inverter um placar de dois gols de diferença, pela Conmebol Libertadores. A partida será às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos.
