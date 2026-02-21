Rio — O Botafogo venceu o Boavista por 2 a 0 na noite deste sábado (21), no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pelo jogo de ida das semifinais da Taça Rio e voltou a vencer após seis derrotas seguidas. Os gols foram marcados por Justino e Artur. O técnico Martín Anselmi optou por escalar o time reserva para a partida, além de emplacar as estreias de Edenílson e Jhoan Hernández, visando o duelo contra o Nacional de Potosí, na próxima quarta-feira (25), pela pré-Libertadores.
Depois, as equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (28), às 19h30, no estádio Nilton Santos. Quem passar enfrenta o vencedor de Bangu e Volta Redonda na final da competição.
O Boavista começou partindo para o ataque. Aos sete minutos, após boa troca de passes, Fellipinho chutou à esquerda do gol de Raúl, e logo depois, Cadu finalizou na entrada da área, mas a bola bateu no centroavante da própria equipe, Brunão, e saiu por cima. Enquanto isso, o Botafogo seguia com dificuldades na construção das jogadas, mesmo tendo mais posse de bola.
A primeira boa chegada do Glorioso foi aos 20 minutos: Villalba fez o cruzamento pela direita, e Artur andou para trás e finalizou. A bola saiu perto do gol de Lucas Maticoli. Ainda assim, o Boavista seguia insistindo, com mais chegadas de Felippinho e Lucas Silva. O Alvinegro respondeu buscando o ataque com cruzamentos e bolas paradas.
No entanto, aos 36 minutos, Isael, do Boavista, recebeu na entrada da área e chutou colocado, levando perigo. O Botafogo respondeu com uma sequência de chegadas de perigo. Em uma delas, Nathan invadiu a área e cruzou, mas a defesa do Boavista afastou. Depois, no escanteio, Artur cruzou para Ythallo, que testou para Justino empurrar ao gol, abrindo o placar para o Glorioso, aos 43 minutos.
Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o estreante Edenílson passou para Artur, que recebeu na entrada da área e chutou no canto esquerdo do gol, ampliando o placar para a equipe de Martín Anselmi. O Glorioso começou a impor o ritmo e ter mais presença no meio-campo. Em uma das chances, após cobrança de escanteio, Justino cabeceou para fora, aos 14 minutos.
Em seguida, em contra-ataque, Caio Valle enfiou uma bola para Nathan, que driblou o goleiro e marcou o gol, mas após alguns minutos de revisão, o árbitro anulou o gol por impedimento. Aos 27 minutos, Arthur Izaque invadiu a área e chutou no travessão. No rebote, Caio Valle recebeu cruzamento e mesmo sem goleiro, acabou finalizando por cima.
Já aos 31 minutos, Lucas Maticoli saiu jogando errado, e Artur chutou com perigo à esquerda do gol. Depois, em outra saída errada do goleiro do Boavista, Caio Valle chutou para Maticoli agarrar. O Botafogo seguiu se aproveitando de contra-ataques para levar perigo, e em uma das chances, Kauan Toledo chutou cruzado, e a bola foi para fora.
Logo depois, aos 42 minutos, o time de Saquarema respondeu, com Juan Iberê tocando para Luís Henrique empurrar ao fundo das redes, mas a arbitragem assinalou impedimento.
Noite de estreias
Edenílson, que deu uma assistência, não foi o único estreante pelo Botafogo na noite: o lateral-esquerdo Jhoan Hernández também vestiu o uniforme alvinegro pela primeira vez. Apesar de ainda precisarem de ritmo e entrosamento, ambos fizeram boas partidas, com acertos de passes, boas presenças no ataque e defesa e auxílio na saída de bola.
