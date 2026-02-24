Paulinho quer deixar o Midtjylland - Reprodução de Instagram

Publicado 24/02/2026 14:05

negocia a rescisão amigável para retornar ao Brasil.

O Botafogo está na busca por um lateral-esquerdo e Paulinho, do Midtjylland, é uma possibilidade caso consiga deixar o clube dinamarquês. Com contrato até o meio do ano, o jogador de 31 anos

Em dificuldade financeira, a SAF alvinegra não pretende investir dinheiro para tirá-lo antes do fim do contrato. Afinal, teria que desembolsar 500 mil euros (aproximadamente R$ 3 milhões), como informou o site 'ge'.



Entretanto, o próprio Paulinho busca um acordo com os dinamarqueses. A ideia é conseguir uma liberação imediata, tanto que ele ficou fora da última partida do time, no fim de semana.



Além do Botafogo, outros dois clubes do Brasileirão tentam a contratação: Chapecoense e Coritiba. O Glorioso está na frenta na disputa, mas ao mesmo tempo também tem interesse em outro lateral-esquerdo, Paulo Otávio, do Al-Sadd, do Catar, que está com a mesma situação contratual e busca antecipar sua liberação.