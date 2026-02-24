Paulinho quer deixar o MidtjyllandReprodução de Instagram
Botafogo tem concorrência por Paulinho e aguarda rescisão de contrato
Glorioso tem a lateral esquerda como uma das prioridades de reforços para o elenco
Estrela Vermelha deve dificultar negociações por goleiro, que interessa ao Botafogo
Matheus Magalhães, de 33 anos, é destaque no futebol da Sérvia
Galeria! Veja fotos do primeiro treino de Cristian Medina no Botafogo
Argentino deu início aos trabalhos no Glorioso
Botafogo corre risco de sofrer nova punição de transfer ban na Fifa
Dívida com o Betis por Luiz Henrique motivou decisão que obriga o pagamento
Botafogo negocia contratação de dois laterais-esquerdos
Além de Paulo Otávio, do Al-Sadd, clube tem conversas com outro atleta para posição, considerada carente
Botafogo tem proposta recusada em investida pelo volante Vítor Carvalho
Braga rejeita modelo de empréstimo com opção de compra; Alvinegro mantém jogador no radar
