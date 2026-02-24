Alex Telles em ação na partida entre Nacional Potosí-BOL e Botafogo, pela Libertadores - Vitor Silva / Botafogo

Alex Telles em ação na partida entre Nacional Potosí-BOL e Botafogo, pela LibertadoresVitor Silva / Botafogo

Publicado 24/02/2026 22:16 | Atualizado 24/02/2026 23:22

Rio - Alex Telles abordou sua preparação para a partida entre Botafogo e Nacional Potosí, válida pela fase preliminar da Libertadores, e projetou o confronto. O lateral-esquerdo citou que o time trata o duelo como jogo da vida.

"A minha preparação é sempre a mesma. Eu não mudo nada, mas obviamente que há jogos em que elevamos um pouco mais o que é essa energia de saber o peso do jogo, de saber a importância do jogo. Isso é natural em qualquer atleta e competição. A gente sabe o quão importante é a Libertadores para o Botafogo e nós jogadores. Isso passa pelo jogo de amanhã", disse Alex Telles, à 'Botafogo TV'

"Sabendo dessa importância, os meus preparativos são sempre os mesmos. Obviamente que essa energia e ansiedade é um pouco maior, mas não pode ser excedida. Então, temos esse equilíbrio para que a gente possa entrar em campo e saber o que precisa ser feito. Pode ter certeza que nós aqui do grupo junto com o Martín (Anselmi) estamos tratando esse jogo como o jogo da nossa vida. Amanhã vamos dar tudo para poder vencer o jogo", completou.

Botafogo e Nacional Potosí vão medir forças nesta quarta-feira (25), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo da volta da segunda fase preliminar da Libertadores. Na ida, o Glorioso perdeu por 1 a 0

"Noite de Libertadores no Nilton Santos é sempre especial. Quem viveu os últimos anos aqui sabe das noites que vivemos aqui, as vitórias, as conquistas. Vai ser nosso primeiro jogo do ano nessa competição em casa, os ingressos estão sendo vendidos, a torcida vai comparecer. Vai ser uma noite muito especial"

"O favoritismo tem que ser confirmado dentro de campo, até porque a gente está com o placar adverso e precisa reverter esse placar. Sabemos que dentro da nossa casa somos muito fortes. Da forma como a gente vem trabalhando, tenho certeza absoluta de que vamos conseguir, com muito trabalho, dar a volta por cima".