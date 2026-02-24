Dantas em jogo pelo Novorizontino - Divulgação / Novorizontino

Publicado 24/02/2026 22:42

Rio - O Botafogo quer reforçar a zaga e busca a contratação de Dantas, defensor do Novorizontino. O atleta de 21 anos é um dos destaques do time paulista e também despertou o interesse do Fluminense

No ano passado, o Botafogo fez uma investida pelo jogador, mas não teve sucesso. O Novorizontino considerou a oferta abaixo do esperado e não chegou a um acordo. A informação da nova tentativa do Glorioso, que já fez proposta, foi divulgada primeiro pela 'TNT Sports'.

Lado tricolor

O Fluminense prioriza a contratação de um zagueiro e de um centroavante para fechar o elenco nesta primeira janela de transferências. Além de Dantas, também existe negociação com o atacante Gabriel Ávalos, do Independiente, da Argentina.

Nascido no Rio de Janeiro, Dantas passou pelas divisões de base do Barra da Tijuca e do Bangu até se transferir para o Novorizontino, ainda no sub-20, em 2022. Desde 2024, o defensor se firmou do clube paulista. Ao todo, ele soma 52 jogos e dois gols pelo clube do interior de São Paulo.