Dantas em jogo pelo NovorizontinoDivulgação / Novorizontino
Botafogo busca a contratação de zagueiro que também está na mira do Fluminense
Alvinegro quer reforçar o setor
Telles projeta Botafogo x Nacional Potosí: 'Tratando como jogo da nossa vida'
A partida acontecerá nesta quarta-feira (24), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos
Dono da SAF do Botafogo, John Textor é afastado de cargo de diretor da Eagle
Empresário americano segue no comando do Alvinegro por causa de liminar na Justiça
Botafogo tem concorrência por Paulinho e aguarda rescisão de contrato
Glorioso tem a lateral esquerda como uma das prioridades de reforços para o elenco
Medina deve estrear pelo Botafogo em março e aguarda regularização
Volante não pode atuar na Libertadores e Taça Rio
Estrela Vermelha deve dificultar negociações por goleiro, que interessa ao Botafogo
Matheus Magalhães, de 33 anos, é destaque no futebol da Sérvia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.