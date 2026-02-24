Fluminense tem interesse na contratação de Dantas, zagueiro do NovorizontinoDivulgação / Novorizontino
Fluminense monitora zagueiro destaque do Novorizontino
Tricolor manifesta interesse na contratação do jovem de 21 anos
Nonato tem lesão na coxa detectada e irá desfalcar o Fluminense por pelo menos duas semanas
Jogador, de 27 anos, se machucou contra o Vasco
Com aval de Zubeldía, atacante pressiona clube argentino para aceitar oferta do Fluminense
Gabriel Ávalos, de 35 anos, defende o Independiente, de Avellaneda
Fluminense trabalha para ter Hércules como titular em clássico contra o Vasco
Equipes voltam a se enfrentar neste domingo (1º)
Nonato volta a sentir dores na coxa e vira dúvida para sequência do Fluminense
Volante preocupa comissão técnica para duelos contra Palmeiras e Vasco
