Fluminense tem interesse na contratação de Dantas, zagueiro do NovorizontinoDivulgação / Novorizontino

Publicado 24/02/2026 12:55 | Atualizado 24/02/2026 13:01

Rio - O Fluminense manifestou interesse na contratação do zagueiro Dantas, do Novorizontino. Em busca de reforços para a defesa, o Tricolor fez uma sondagem pelo jogador e avalia fazer uma investida ainda nesta semana, de acordo com a "Itatiaia".

Dantas, de 21 anos, é um dos destaque do Novorizontino desde a última temporada. No ano passado, o Botafogo fez uma investida de R$ 8 milhões, mas teve a proposta recusada. O Novorizontino considerou a oferta abaixo do esperado e não chegou a um acordo.

O Fluminense já sabe as condições para levar o atleta. O Tricolor prioriza a contratação de um zagueiro e de um centroavante para fechar o elenco nesta primeira janela de transferências. Além de Dantas, também existe negociação com o atacante Gabriel Ávalos, do Independiente, da Argentina.

Nascido no Rio de Janeiro, Dantas passou pelas divisões de base do Barra da Tijuca e do Bangu até se transferir para o Novorizontino, ainda no sub-20, em 2022. Desde 2024, o defensor se firmou do clube paulista. Ao todo, ele soma 52 jogos e dois gols pelo clube do interior de São Paulo.