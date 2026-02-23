Gabriel Ávalos em treino do Independiente - Divulgação / Independiente

Publicado 23/02/2026 15:20

Rio - A primeira proposta do Fluminense pela contratação do atacante Gabriel Ávalos, de 35 anos, foi recusada pelo Independiente, de Avellaneda. O Tricolor ofereceu algo em torno de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,6 milhões) pelo veterano. As informações são do jornalista Germán García Grova, da TYCSports.

O impasse não é por conta dos valores, mas sim pela forma de pagamento. O clube argentino não gostou da forma como o Tricolor decidiu parcelar. As partes continuam negociando e um acordo ainda pode ocorrer.

A contratação de um atacante é prioridade para o Fluminense desde o começo da janela de transferências. O Tricolor tentou Hulk, Denis Bouanga e Alexis Cuello, mas não conseguiu acordo com os clubes dos jogadores.

Nascido no Paraguai, Gabriel Ávalos já teve passagens por clubes tradicionais do futebol sul-americano, como o Peñarol, do Uruguai, além do Argentinos Juniors e Independiente, da Argentina. O centroavante também já defendeu a seleção paraguaia, com 20 jogos e dois gols.