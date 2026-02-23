Zubeldía igualou o número de vitórias de Diniz em clássicos pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 23/02/2026 10:00

Rio - O Fluminense vive grande fase sob o comando de Luis Zubeldía. Com 100% de aproveitamento como mandante no Maracanã e campeão da Taça Guanabara, o Tricolor conquistou a sétima vitória em nove clássicos com o treinador argentino. Em 2026, são quatro vitórias em quatro partidas contra os rivais.

Desde que chegou, o técnico Luis Zubeldía perdeu apenas dois clássicos, sendo ambos para o Vasco — no segundo turno do Brasileirão e no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Ao todo, foram nove jogos contra os rivais, sete vitórias e 78% de aproveitamento. Em 2026, já venceu os três rivais.

Além disso, Zubeldía já igualou o número de vitórias de Fernando Diniz, que teve duas passagens pelo Fluminense, sendo a mais marcante entre 2022 e 2024. Enquanto Zubeldía conquistou sete vitórias em nove jogos, Diniz venceu o mesmo número de clássicos em 35 partidas (29% de aproveitamento).

Com a vitória sobre o Vasco por 1 a 0, o Fluminense pode até empatar para garantir a vaga na final do Carioca. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 4ª rodada do Brasileirão.