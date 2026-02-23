Fluminense está com 100% de aproveitamento em clássicos em 2026 - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Rio - O Fluminense largou na frente por uma vaga na final do Campeonato Carioca. O Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0 , neste domingo (22), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal, e manteve o 100% de aproveitamento em clássicos na temporada.

Em 2026, o Fluminense venceu todos os quatro clássicos disputados. Ao todo, foram cinco gols marcados e apenas um sofrido — na vitória sobre o Flamengo por 2 a 1. Nas quatro partidas, o Tricolor criou nove grandes chances e cedeu apenas duas, de acordo com dados do "SofaScore".

É a primeira vez desde 2022 que o Fluminense vence os primeiros quatro clássicos da temporada. Na época, o Tricolor venceu o Flamengo (1 a 0), Botafogo (2 a 1) e Vasco (2 a 0) pela Taça Guanabara, além de vencer o Botafogo por 1 a 0, pela semifinal do Carioca.

Na ocasião, a sequência do Fluminense terminou no segundo jogo da semifinal do Carioca, quando perdeu para o Botafogo por 2 a 1. Porém, se classificou para a final do estadual e conquistou o título após vencer o Flamengo por 2 a 0 e empatar por 1 a 1.

Com a vitória sobre o Vasco por 1 a 0, o Fluminense pode até empatar para garantir a vaga na final do Carioca. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 4ª rodada do Brasileirão.