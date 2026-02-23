Fluminense está com 100% de aproveitamento em clássicos em 2026Marcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense mantém invencibilidade em clássicos e iguala marca de 2022
Tricolor venceu os primeiros quatro clássicos da temporada
Fluminense negocia contratação de atacante do Independiente, da Argentina
Tricolor enviou proposta por Gabriel Ávalos, de 34 anos
Maxi Cuberas avalia vitória do Fluminense e critica expulsão de Zubeldía: 'Critério não foi justo'
Auxiliar deu coletiva de imprensa após jogo contra o Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca
Martinelli comenta sobre expulsão de Bernal: 'Desatenção de todo mundo'
Meia elogiou Fluminense após vitória sobre o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca
Ganso se declara ao Fluminense: 'Diferente de tudo que já vivi'
Apoiador, de 36 anos, completou 300 jogos pelo clube carioca
Recuperados, Arana e Nonato são relacionados para clássico contra o Vasco
Hércules e Germán Cano seguem fora no Fluminense
