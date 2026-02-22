Martinelli, durante jogo contra o Vasco neste domingo (22) - Lucas Merçon / Fluminense F.C.

Martinelli, durante jogo contra o Vasco neste domingo (22)Lucas Merçon / Fluminense F.C.

Publicado 22/02/2026 20:41





"A gente sabia que era um jogo muito difícil, um clássico, em um campo difícil, que a gente não está habituado a jogar. Acho que fizemos um grande primeiro tempo, tivemos chance de ampliar o placar, não conseguimos matar as oportunidades que a gente criou", disse, à TV Globo.



"Depois da expulsão fica um pouco mais difícil, você tem que baixar as linhas, defender um pouco mais, mas o time tá de parabéns, a gente competiu. Eles quase não tiveram, acho que não lembro, de chance clara de gol. Então, a gente conseguiu defender bem, criamos uma oportunidade no final do jogo, quase conseguimos o 2 a 0. Mas o time tá de parabéns", concluiu.



LEIA MAIS: Em clássico movimentado, Fluminense vence Vasco e sai na frente pela semifinal do Carioca Rio — O meia Martinelli elogiou o Fluminense após a vitória sobre o Vasco por 1 a 0 neste domingo (22), no estádio Nilton Santos, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. O meia também comentou sobre a expulsão de Bernal, que deixou o time com um a menos em mais da metade do segundo tempo, e considerou a jogada um erro coletivo."A gente sabia que era um jogo muito difícil, um clássico, em um campo difícil, que a gente não está habituado a jogar. Acho que fizemos um grande primeiro tempo, tivemos chance de ampliar o placar, não conseguimos matar as oportunidades que a gente criou", disse, à TV Globo."Depois da expulsão fica um pouco mais difícil, você tem que baixar as linhas, defender um pouco mais, mas o time tá de parabéns, a gente competiu. Eles quase não tiveram, acho que não lembro, de chance clara de gol. Então, a gente conseguiu defender bem, criamos uma oportunidade no final do jogo, quase conseguimos o 2 a 0. Mas o time tá de parabéns", concluiu.

Expulsão de Bernal



Bernal foi expulso aos 18 minutos do primeiro tempo, ao segurar Adson, que corria sozinho com a bola em direção ao gol, após jogada ensaiada do Tricolor que não deu certo. Martinelli poupou o colega de críticas e comentou sobre a responsabilidade de todo o time no lance.



"Foi uma desatenção de todo mundo, do grupo, todo mundo foi ali, a bola rebateu e já sobrou no contra-ataque pra eles. O Bernal fez certo, tinha que ter matado mesmo. Esses erros a gente não pode cometer mais. Vamos seguir firme e forte nos treinamentos, para que não aconteça mais esse tipo de erro, que é crucial às vezes nos jogos ficar com um a menos tanto tempo que a gente ficou, é difícil correr atrás. Então, vamos acertar esses detalhes."



O jogo da volta contra o Vasco será no próximo domingo (1º), às 18h, no Maracanã.