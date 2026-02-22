Maxi Cuberas, em coletiva de imprensa após o clássico contra o Vasco - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 22/02/2026 21:25

Rio — O auxiliar Maxi Cuberas, que comandou o Fluminense na partida contra o Vasco neste domingo (22) após a expulsão do treinador Luis Zubeldía, elogiou o esforço da equipe pela vitória por 1 a 0 e criticou a arbitragem pelo cartão vermelho ao técnico em coletiva de imprensa.



"Conseguimos uma vitória com muito esforço, sacrifício por parte dos jogadores, e pudemos chegar à vitória. A partida nos trouxe distintas dificuldades. Uma delas foi a expulsão do Luis [Zubeldía], que o critério não foi justo. Não houve um prévio aviso. Agora temos que continuar, recuperar e pensar no Palmeiras", disse.



Cuberas também comentou sobre o desempenho da equipe e admitiu que o placar poderia ter sido maior. "Contundência é muito importante, ou fundamental para ganhar as partidas. Somos uma equipe que gera muitas situações, poderíamos ter feito mais. Mas temos que melhorar. Poderíamos fazer um gol a mais, mas a série não está fechada. Temos que seguir melhorando e trabalhando."

Bernal foi expulso aos 18 minutos do primeiro tempo, ao segurar Adson, que corria sozinho com a bola em direção ao gol, após jogada ensaiada do Tricolor que não deu certo. O auxiliar técnico avaliou que o lance foi "infortunado".



"Era uma transição que poderia ter oportunidade de gol. Foi uma jogada que tínhamos preparado. Temos que corrigir. Lamentavelmente terminou com a expulsão de Bernal. Depois, tivemos muita inteligência na hora de se reorganizar."



O jogo da volta contra o Vasco será no próximo domingo (1º), às 18h, no Maracanã. Antes, o Fluminense encara o Palmeiras nesta quarta-feira (25), às 21h30, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro.