Rio - Recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, de 28 anos, está de volta ao time do Fluminense. O jogador foi relacionado para o clássico contra o Vasco, válido pela semifinal do Carioca, que será realizado neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos. Além dele, o volante Nonato, que passou um período fora por uma lesão na coxa direita, também está de volta.
Arana realizou exames e uma fratura foi descartada. Ausente na vitória sobre o Bangu por 3 a 1 na semana passada, o lateral voltou a treinador com seus companheiros nesta semana e ficará como opção para Zubeldía no banco de reservas.
O Fluminense terá alguns desfalques na partida. O volante Hércules, que também está treinando depois de ficar fora alguns dias por conta de uma dor na região do púbis, e também o atacante Germán Cano, recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, estão fora.
A dupla deve voltar ao Fluminense nos próximos jogos. A partida contra o Vasco é o primeiro jogo da semifinal do Carioca. No próximo dia 1º (domingo), os dois clubes se enfrentam novamente no Maracanã pela partida de volta, valendo uma vaga na decisão da competição.