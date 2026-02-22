Germán Cano em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/02/2026 12:06 | Atualizado 22/02/2026 12:24

Rio - De volta aos treinos do Fluminense, depois de uma artroscopia no joelho esquerdo, o atacante Germán Cano, de 38 anos, deverá ficar à disposição de Luis Zubeldía no jogo de volta da semifinal do Carioca contra o Vasco, no próximo domingo (dia 1º).

O seu retorno contra o Palmeiras, em partida do Brasileiro no meio da semana que vem, está descartado por conta do gramado. A partida será na Arena Barueri em campo de grama sintética e com isso mais suscetível para lesão.

Com Cano de volta, Zubeldía passa a ter mais uma opção para a posição de centroavante. O setor é considerado um dos mais carentes no elenco do Fluminense. John Kennedy tem sido titular e o clube carioca busca opções no mercado.

Na última temporada, o argentino viveu mais um ano de problemas físicos, apesar disso foi o artilheiro do clube carioca. Ele atuou em 50 partidas, anotou 20 gols e deu uma assistência em 2025.