Ganso em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/02/2026 18:55

Rio - O apoiador Paulo Henrique Ganso, de 36 anos, completou na partida contra o Bangu, no fim de semana passado, a marca de 300 jogos com a camisa do Fluminense. Ídolo também do Santos, o camisa 10, que passou pelo São Paulo, elegeu o clube das Laranjeiras como seu momento mais marcante no futebol.

"Enquanto eu estiver aqui podendo disfrutar dessa camisa, eu quero. Eu não escolhi o Fluminense, tem a famosa frase: quem me escolheu foi o Fluminense. E sou grato de fazer parte, um pouco dessa história, sei que a história é gigantesca e ainda tem muito para ganhar. Para mim é uma honra, um prazer, que é difícil explicar. Diferente de tudo que já vivi", afirmou em entrevista à "Fluminense TV".

Ganso chegou ao Fluminense em 2019 e depois de viver temporadas difíceis se tornou peça fundamental nas temporadas de 2022, 2023 e 2024, quando conquistou quatro títulos: uma Libertadores, dois Cariocas e uma Recopa Sul-Americana.

Com contrato até o fim do ano, Ganso tenta recuperar espaço no time titular de Luis Zubeldía. Atualmente, o camisa 10 tem sido reserva. Lucho Acosta vive excelente fase no Fluminense, sendo peça fundamental na equipe.