Ganso em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Ganso se declara ao Fluminense: 'Diferente de tudo que já vivi'
Apoiador, de 36 anos, completou 300 jogos pelo clube carioca
Ganso se declara ao Fluminense: 'Diferente de tudo que já vivi'
Apoiador, de 36 anos, completou 300 jogos pelo clube carioca
Recuperados, Arana e Nonato são relacionados para clássico contra o Vasco
Hércules e Germán Cano seguem fora no Fluminense
Germán Cano deverá ficar á disposição de Zubeldía em segundo jogo da semifinal contra o Vasco
Atacante, de 38 anos, ainda não jogou na temporada
Ventilado no Fluminense, Bouanga se diz focado no Los Angeles, mas deixa futuro em aberto
Atacante, de 31 anos, negociou com o clube carioca
Renê comenta disputa por posição com Arana: 'Acaba elevando o nível'
Lateral-esquerdo também falou de como a comissão técnica tem ajudado com a elaboração de jogadas ensaiadas
Recuperado de dores no púbis, Hércules volta a treinar com grupo do Fluminense
Volante, de 25 anos, vem tendo problemas físicos no começo de 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.