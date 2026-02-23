Gabriel Ávalos está na mira do FluminenseDivulgação/Independiente
Fluminense negocia contratação de atacante do Independiente, da Argentina
Tricolor enviou proposta por Gabriel Ávalos, de 34 anos
Maxi Cuberas avalia vitória do Fluminense e critica expulsão de Zubeldía: 'Critério não foi justo'
Auxiliar deu coletiva de imprensa após jogo contra o Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca
Martinelli comenta sobre expulsão de Bernal: 'Desatenção de todo mundo'
Meia elogiou Fluminense após vitória sobre o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca
Ganso se declara ao Fluminense: 'Diferente de tudo que já vivi'
Apoiador, de 36 anos, completou 300 jogos pelo clube carioca
Recuperados, Arana e Nonato são relacionados para clássico contra o Vasco
Hércules e Germán Cano seguem fora no Fluminense
Germán Cano deverá ficar á disposição de Zubeldía em segundo jogo da semifinal contra o Vasco
Atacante, de 38 anos, ainda não jogou na temporada
