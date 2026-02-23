Gabriel Ávalos está na mira do Fluminense - Divulgação/Independiente

Publicado 23/02/2026 07:30 | Atualizado 23/02/2026 07:37

Rio - Em busca de um centroavante, o Fluminense fez um novo movimento no mercado. O Tricolor enviou uma proposta para contratar o atacante Gabriel Ávalos, do Independiente, da Argentina, de acordo com o "ge". O nome virou uma alternativa após a negativa por Alexis Cuello, do San Lorenzo.

A proposta do Fluminense é de cerca de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões). Gabriel Ávalos, de 34 anos, tem três gols em seis jogos na temporada. O atacante paraguaio está há duas temporadas no Independiente, onde marcou 23 gols entre 2024 e 2025.

O Fluminense busca a contratação de mais um centroavante para aumentar as opções do técnico Zubeldía, que pediu três nomes por posição. Atualmente, o Tricolor conta apenas com John Kennedy e Germán Cano para a posição. O argentino, de 38 anos, se recuperou recentemente de uma cirurgia no joelho direito.

Nascido no Paraguai, Gabriel Ávalos já teve passagens por clubes tradicionais do futebol sul-americano, como o Peñarol, do Uruguai, além do Argentinos Juniors e Independiente, da Argentina. O centroavante também já defendeu a seleção paraguaia, onde disputou 20 jogos e marcou dois gols.

