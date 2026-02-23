Nonato em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon/Fluminense FC

Nonato em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 23/02/2026 16:45

Rio - A presença de Nonato nos próximos compromissos do Fluminense virou motivo de apreensão. O volante sentiu novamente dores na parte anterior da coxa direita durante o clássico contra o Vasco, no último domingo (22), e será submetido a exames para avaliar a gravidade do problema. De acordo com o "ge", ele é dúvida tanto para o confronto contra o Palmeiras quanto para o duelo decisivo diante do Cruz-Maltino, que vale vaga na final do Campeonato Carioca.



O incômodo surgiu no segundo tempo do clássico, quando o meio-campista voltou a campo após período recente de recuperação. Mesmo com desconforto, o jogador permaneceu atuando até o apito final, já que o Tricolor havia esgotado as substituições e precisava segurar o resultado fora de casa.



A situação preocupa ainda mais por se tratar da mesma região em que o volante havia sofrido uma lesão de grau um. Ele retornou após quase duas semanas em tratamento.



Para o duelo da próxima quarta-feira (25), a comissão técnica trabalha com alternativas no meio-campo. A tendência é que a equipe seja formada sem grandes alterações, com opções que já vinham sendo utilizadas. A ausência do camisa 16, se confirmada, não altera a base da formação para enfrentar o Palmeiras, mas reduz as possibilidades de rotação ao longo da partida.



Já pensando no jogo de volta contra o rival carioca, no domingo (1º), o cenário pesa ainda mais. Com a suspensão de Bernal, expulso no primeiro jogo, Nonato seria peça importante na composição do time. Caso o volante seja vetado, Zubeldía terá que ajustar o setor para sustentar a vantagem construída no primeiro confronto e buscar a vaga na decisão do Estadual.