Hércules em campo em treino do Flu
Fluminense trabalha para ter Hércules como titular em clássico contra o Vasco
Equipes voltam a se enfrentar neste domingo (1º)
Equipes voltam a se enfrentar neste domingo (1º)
Nonato volta a sentir dores na coxa e vira dúvida para sequência do Fluminense
Volante preocupa comissão técnica para duelos contra Palmeiras e Vasco
Clube argentino recusa oferta, mas Fluminense segue em negociação por atacante
Gabriel Ávalos, de 35 anos, defende o Independiente
Árbitro relata ataque de fúria de Zubeldía no clássico: 'Partiu para cima de forma agressiva'
Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0 no Nilton Santos
Freytes explica erro em jogada que causou expulsão de Bernal: 'Mal entendido'
Lance aconteceu na vitória do Fluminense contra o Vasco por 1 a 0, pela semifinal do Campeonato Carioca
Zubeldía iguala número de vitórias de Diniz em clássicos pelo Fluminense
Treinador conquistou a sétima vitória em nove clássicos disputados
