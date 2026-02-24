Hércules em campo em treino do Flu - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hércules em campo em treino do FluMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/02/2026 07:30 | Atualizado 24/02/2026 07:46

Rio - Com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo no Nilton Santos, o Fluminense perdeu um jogador fundamental para a partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Facundo Bernal, que foi expulso, não irá encarar o Vasco. O Tricolor trabalha para ter Hércules como titular contra o Cruz-Maltino.

O volante, de 25 anos, que só entrou em campo em dois jogos da temporada, ficou de fora das últimas duas partidas por conta de dores no púbis. Porém, Hércules já voltou a treinar com o elenco, mas sua situação física gera preocupação.

Destaque do Fluminense na temporada passada, Hércules atuou como titular pela última vez na vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, no fim de novembro pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Depois disso, passou a apresentar problemas físicos e teve pouca minutagem pelo Tricolor.

Em relação ao clássico contra o Vasco, o Tricolor não deve contar com Nonato. O volante voltou a sentir dores coxa direita e deixou o jogo de ida no Nilton Santos. Caso não tenha Hércules, o Fluminense terá que escalar Otávio, que não tem tanto prestígio com os torcedores.