Gabriel Ávalos está na mira do Fluminense - Divulgação/Independiente

Publicado 24/02/2026 10:52

Rio - Apesar da resistência de parte de torcedores do Fluminense que encheram seu perfil no Instagram com mensagens contra sua contratação, Gabriel Ávalos, de 35 anos, deseja atuar no clube carioca. De acordo com informações do "GE", o centroavante está pressionando o Independiente, de Avellaneda, para aceitar a oferta tricolor.

Pesa a favor da contratação do atacante o aval de Luis Zubeldía, técnico do Fluminense. Ele o conhece da época que treinou o Lanús, quando o jogador defendeu o Argentinos Juniors. As partes ainda estão negociando e o desfecho ainda pode ser positivo para o Tricolor.

A proposta do clube das Laranjeiras foi de algo em torno de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,6 milhões) pelo veterano. O impasse não é por conta dos valores, mas sim pela forma de pagamento. O clube argentino não gostou da forma como o Tricolor decidiu parcelar.

Na campanha do título da Libertadores de 2023, o Fluminense sofreu um gol de Gabriel Ávalos. No jogo de ida pelas oitavas de final contra o Argentinos Juniors, o centroavante balançou as redes na partida, que terminou empatada por 1 a 1. No Rio de Janeiro, o Tricolor venceu por 2 a 0 e avançou de fase.

A contratação de um atacante é prioridade para o Fluminense desde o começo da janela de transferências. O Tricolor tentou Hulk, Denis Bouanga e Alexis Cuello, mas não conseguiu acordo com os clubes dos jogadores.

Nascido no Paraguai, Gabriel Ávalos já teve passagens por clubes tradicionais do futebol sul-americano, como o Peñarol, do Uruguai, além do Argentinos Juniors e Independiente, da Argentina. O centroavante também já defendeu a seleção paraguaia, com 20 jogos e dois gols.