Savarino, que chegou ao Tricolor no início do ano, já foi utilizado no lado direito do ataque e surge como substituto natural do uruguaio.
Savarino deve ser titular contra Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro
Jogador pode ser opção em meio ao desfalque de Canobbio, expulso no último jogo
