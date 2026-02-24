Savarino em treino do Fluminense - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Savarino em treino do FluminenseLUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 24/02/2026 18:56

Rio — Savarino, do Fluminense, deve ser titular no jogo contra o Palmeiras nesta quarta-feira (25), às 21h30, na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O motivo da escolha é o desfalque de Canobbio, expulso na partida contra o Botafogo. A informação é do "ge".



Savarino, que chegou ao Tricolor no início do ano, já foi utilizado no lado direito do ataque e surge como substituto natural do uruguaio.

Esta deve ser a única modificação em relação ao time que venceu o Vasco pelo Campeonato Carioca, no último domingo (22). Apesar de Zubeldía e Bernal terem recebido cartões vermelhos no clássico, eles cumprirão a suspensão apenas no jogo da volta do Estadual, neste fim de semana.

O Fluminense está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos, empatado com Palmeiras, São Paulo e Bahia.