Martinelli é um dos destaques do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 24/02/2026 20:31

Rio - Martinelli não escondeu a felicidade por renovar com o Fluminense . Em vídeo publicado pelo Tricolor nas redes sociais nesta terça-feira (24), o volante fez agradecimentos, se declarou ao clube e citou o orgulho de seguir no Flu.

"Sentimento é de muita gratidão. Sempre falei que amo demais esse clube, sempre é um prazer enorme estar aqui. Agradecer à presidência, staff e todo mundo que fez isso por mim. Tenho muita gratidão e muito orgulho de estar seguindo aqui por muitos anos e muitos jogos. Tenho certeza que a gente vai trabalhar muito forte para dar alegrias à torcida", disse o jogador.

Até 2030! 24 anos, mais de 300 jogos e quase 10 anos de clube. Números não explicam tudo do carinho que todo Tricolor tem por Matheus Martinelli, mas certamente ajudam a entender.



Juntos por mais anos, com o ! pic.twitter.com/W1frhOCNTu — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 24, 2026

O novo vínculo de Martinelli com o Fluminense vai até o fim de 2030. Moleque de Xerém e com mais de 300 jogos pelo Tricolor, o volante de 24 anos é um dos destaques do Fluminense e está no radar do técnico Carlo Ancelotti, para a convocação da seleção brasileira. Diante do bom desempenho, despertou interesse de clubes europeus.

Pelo Fluminense, Martinelli conquistou Libertadores (2023), Recopa (2024) e Carioca (2022 e 2023). Ele também levantou três Taças Guanabara (2022, 2023 e 2026) e uma Taça Rio (2020).