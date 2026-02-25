Martín Anselmi é o técnico do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Botafogo e Nacional Potosí, da Bolívia, se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30, no estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores. O Alvinegro busca inverter a derrota na ida, quando foi derrotado por 1 a 0 na altitude, e precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória por vantagem mínima leva aos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão na ESPN (TV fechada), Disney+ e ge tv (streaming)

Como chega o Glorioso

O técnico Martín Anselmi escalou os reservas para o duelo do último sábado (21), contra o Boavista, além de promover a estreia de Edenílson, e contará com o time titular descansado para o jogo decisivo. Danilo, Arthur Cabral e Joaquín Correa estão novamente disponíveis.

Sendo assim, a provável escalação do Glorioso é: Léo Linck, Mateo Ponte, Bastos e Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Barrera, Montoro e Matheus Martins (Arthur Cabral).

Provável escalação do Nacional Potosí

O Nacional Potosí não tem suspensos ou lesionados para a partida. O treinador Leonardo Eguez deve mandar a campo o que tem de melhor. Este será o quarto jogo do clube boliviano no ano.

A provável escalação é: Galindo, Baldomar, Restrepo, Amarilla, Demiquel e Torrico; Guerra, Arce, Azogue e Rojas; Álvarez.

Arbitragem

Árbitro: Piero Maza (CHI);
Auxiliares: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI);
VAR: Juan Lara (CHI).