Botafogo e Nacional Potosí, da Bolívia, se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h30, no estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores. O Alvinegro busca inverter a derrota na ida, quando foi derrotado por 1 a 0 na altitude, e precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória por vantagem mínima leva aos pênaltis.
Onde assistir
A partida terá transmissão na ESPN (TV fechada), Disney+ e ge tv (streaming)
Como chega o Glorioso
O técnico Martín Anselmi escalou os reservas para o duelo do último sábado (21), contra o Boavista, além de promover a estreia de Edenílson, e contará com o time titular descansado para o jogo decisivo. Danilo, Arthur Cabral e Joaquín Correa estão novamente disponíveis.
Sendo assim, a provável escalação do Glorioso é: Léo Linck, Mateo Ponte, Bastos e Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Barrera, Montoro e Matheus Martins (Arthur Cabral).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.