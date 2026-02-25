Luiz Henrique foi vendido pelo Botafogo ao Zenit no início de 2025 - Vítor Silva / Botafogo

Luiz Henrique foi vendido pelo Botafogo ao Zenit no início de 2025Vítor Silva / Botafogo

Publicado 25/02/2026 09:54

Além da ação vencida, que trata do cumprimento de mais de 60% das partidas disputadas pelo atacante em 2024, o Betis entende que tem outros 2 milhões de euros a receber. A cláusula em questão refere-se a uma transferência para o Lyon.



Apesar de o Botafogo ter feito uma venda direta de Luiz Henrique para o Zenit, da Rússia, a diretoria espanhola argumenta que o dinheiro arrecadado foi usado pelo clube francês para pagar dívidas. A informação é do jornal 'ABC Sevilla'.



O risco do Botafogo de transfer ban



Esta nova ação na Fifa, entretanto, ainda levará algum tempo para ter um resultado e não impactará em curto prazo as finanças alvinegras. Enquanto isso, a diretoria da SAF tenta mudar a derrota sobre a outra meta cobrada, ao entrar com um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).



Caso não consiga inverter a decisão, o Botafogo terá um prazo de 45 dias para fazer o pagamento ao Betis de 1,95 milhões de euros mais juros e custas processuais (superando os 2 milhões de euros no total). Caso contrário, entrará novamente na lista de transfer ban.



A expectativa, entretanto, é que esse risco não se concretize, com o pagamento sendo feito com parte do dinheiro que já entrou e foi separado do aporte de novos investidores trazidos por John Textor.

