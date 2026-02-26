Alex Telles abriu o placar para o BotafogoVítor Silva/Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Alex Telles valorizou o sacrifício do time na vitória sobre o Nacional Potosí por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (25), que garantiu o Botafogo na terceira fase preliminar da Libertadores. Autor do primeiro gol, o lateral ainda ressaltou que o time soube sofrer no final.
"Libertadores não tem jogo fácil. A gente soube sofrer ali no final, acho que o time um pouco mais cansado também. Ressaltar mais uma vez o sacrifício da equipe e a classificação", afirmou o camisa 13, à 'ge TV'.
Leia mais: Textor retoma controle da Eagle em briga que deixa Botafogo em alerta
Ele também revelou o que conversou com Anselmi durante uma parada no primeiro tempo. Antes da pausa para a reidratação, o árbitro precisou parar para ajustar o equipamento, e Telles bateu um papo com o treinador.  
"Ele só falou para a gente continuar com a intensidade lá em cima, porque depois do primeiro gol a gente baixou um pouco. Acho que é normal também, o time adversário é obrigado a sair de trás. Libertadores não tem jogo fácil. Ele só quis passar algumas informações do jogo", disse Telles.
Na ida, o Alvinegro perdeu por 1 a 0. Dessa forma, avançou com uma vitória de 2 a 1 no placar agregado. Na próxima fase, a equipe de Anselmi enfrentará o Barcelona de Guayaquil (EQU), que eliminou o Argentinos Juniors (ARG) nos pênaltis.