John Textor briga com a Ares pelo controle da Eagle Football Holdings Vítor Silva / Botafogo
John Textor retoma controle da Eagle em briga que deixa Botafogo em alerta
Empresário estadunidense vence round na briga com a Ares por controle do grupo
John Textor retoma controle da Eagle em briga que deixa Botafogo em alerta
Empresário estadunidense vence round na briga com a Ares por controle do grupo
Botafogo divulga relacionados para jogo contra Nacional Potosí pela pré-Libertadores
Técnico Martín Anselmi terá retornos de Danilo, Joaquín Correa e Arthur Cabral
Botafogo oferece R$ 21 milhões e encaminha contratação de goleiro de clube sérvio
Jogador, de 33 anos, está fora do Brasil há mais de dez anos
Além de risco de transfer ban, Botafogo pode ter que pagar mais por Luiz Henrique
Betis quer entrar na Fifa novamente para cobrar valor por venda de Luiz Henrique
Botafogo x Nacional Potosí: onde assistir, escalações e arbitragem
Alvinegro busca inverter resultado da ida para avançar de fase na pré-Libertadores
Botafogo busca a contratação de zagueiro que também está na mira do Fluminense
Alvinegro quer reforçar o setor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.