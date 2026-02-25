John Textor briga com a Ares pelo controle da Eagle Football Holdings - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 25/02/2026 16:20

atualização com a recondução do empresário, publicada pela Companies House, responsável pelas movimentações de empresas no Reino Unido.

John Textor está de volta ao controle da Eagle Bidco. Um dia depois da publicação de que ele fora afastado , houve uma, publicada pela Companies House, responsável pelas movimentações de empresas no Reino Unido.

A retomada do cargo de diretor aconteceu em 29 de janeiro, dois dias depois da decisão contrária. Ambas, entretanto, só foram oficializadas nessa semana.



Com isso, Textor tem uma vitória na disputa com a Ares pelo controle da holding Eagle Football, que tem 90% das ações da SAF do Botafogo. Os dois estão em pé de guerra desde a troca de controle do Lyon.



Mas o estopim para a Ares buscar o controle da Eagle foi a decisão do empresário de demitir os diretores Stephen Welch e Hemen Tseayo pouco antes de uma Assembleia Geral, por discordar de seus votos.



No Botafogo as duas partes também brigam na Justiça do Rio pelo controle da SAF, além de discordarem do modelo de gestão. O aporte conseguido com empréstimo em condições pouco favoráveis para dar fim ao transfer ban, por exemplo, é um dos pontos de discórdia.

Uma liminar garante que Textor siga como o principal responsável, mesmo em caso de saída como diretor da Eagle. Em nota publicada na terça-feira (24), ele afirmou que continuará lutando pelo controle administrativo da Eagle Bidco e lembrou que é o acionista majoritário da holding.