Nathan Fernandes em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Com febre alta, Nathan é vetado dos relacionados e desfalca o Botafogo
Kadu entrou na vaga do atacante
Telles ressalta sacrifício do Botafogo e analisa: 'A gente soube sofrer no final'
Lateral abriu o placar na vitória sobre o Nacional Potosí por 2 a 0; Botafogo avançou na Libertadores
Botafogo faz proposta por Nathan Silva e aguarda resposta do Pumas
Ele está no clube mexicano desde 2023
Com dois tempos distintos, Botafogo supera o Nacional Potosí e avança na Libertadores
Glorioso enfrenta o Barcelona de Guayaquil na próxima fase da competição
John Textor retoma controle da Eagle em briga que deixa Botafogo em alerta
Empresário estadunidense vence round na briga com a Ares por controle do grupo
Botafogo divulga relacionados para jogo contra Nacional Potosí pela pré-Libertadores
Técnico Martín Anselmi terá retornos de Danilo, Joaquín Correa e Arthur Cabral
