Nathan Fernandes em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Rio - O técnico Martín Anselmi não contará com Nathan Fernandes para a partida entre Botafogo e Nacional Potosí, nesta quarta-feira (25), válida pela Libertadores. Ele estava na lista de relacionados, mas foi vetado por causa de uma febre alta, conforme informou o Alvinegro.
O lateral-direito Kadu entrou na vaga de Nathan. Apesar de ser atacante, Nathan também tem sido utilizado como ala esquerdo no esquema do técnico Anselmi.
O Botafogo vai a campo com: Léo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Montoro, Jordan Barrera e Matheus Martins.
Alvinegro busca inverter a derrota na ida, quando foi derrotado por 1 a 0 na altitude, e precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória por vantagem mínima leva aos pênaltis.
