Rio - O Botafogo venceu o Nacional Potosí por 2 a 0 no Estádio Nilton, na noite desta quarta-feira (25), e avançou à terceira fase preliminar da Libertadores. A equipe de Anselmi ditou o ritmo do primeiro tempo, amassou o rival e chegou aos gols com Alex Telles e Danilo. Na etapa complementar, o nível caiu muito, mas o Glorioso assegurou a classificação.
Na ida, o Alvinegro perdeu por 1 a 0. Dessa forma, avançou com uma vitória de 2 a 1 no placar agregado. Na próxima fase, a equipe de Anselmi enfrentará o Barcelona de Guayaquil (EQU), que eliminou o Argentinos Juniors (ARG) nos pênaltis.
Agora, o Botafogo volta as atenções para o Campeonato Carioca. O Glorioso vai enfrentar o Boavista no próximo sábado, a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela partida da volta da semifinal da Taça Rio.
O primeiro tempo foi um jogo de ataque contra defesa no Estádio Nilton Santos. O Botafogo ditou o ritmo, não sofreu e poderia ter ido para o intervalo com um placar elástico.
O Glorioso abriu o placar logo aos cinco minutos. Danilo descolocou ótimo passe para Alex Telles, que correu nas costas do marcador, levou a melhor, invadiu a área e chutou por cobertura.
Antes do gol, Vitinho mandou uma bola na trave logo no primeiro minuto. Ele acertou o poste mais uma vez, quando a partida já estava 1 a 0. Alexander Barboza acertou o travessão em uma finalização de cabeça.
Depois dessa e outras oportunidades, o Botafogo chegou ao segundo gol nos acréscimos. Montoro cobrou falta na medida para Alexander Barboza, que cabeceou em direção ao meio. A zaga afastou mal, Danilo pegou a sobra e marcou.
No retorno do intervalo, o Alvinegro voltou bem e criou uma boa chance logo no primeiro minuto de partida. No entanto, não conseguiu manter aquele mesmo nível da etapa inicial.
O ritmo caiu, e o Nacional Potosí (BOL) começou a ter mais a bola e conseguiu criar perigo. O primeiro lance que assustou veio num cabeceio por volta dos 15 minutos, e Léo Linck foi obrigado a mandar para escanteio. E pouco antes da pausa para a reidratação Villalba acertou a trave.
Mesmo diante dos sustos, o Botafogo teve uma postura muito ruim em campo, sem mostrar ânimo. O Nacional Potosí, por sua vez, não conseguiu aproveitar para fazer um gol e forçar os pênalti.
Ficha técnica
Botafogo x Nacional Potosí (BOL)
Data e hora: 25/02/2026, às 21h30 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Piero Maza (CHI)
Cartões amarelos: Mateo Ponte e Alex Telles (BOT) / Orellana, Pavia, Solís e Núñez (NAC) Cartões vermelhos: Mateo Ponte (BOT) Gols: Alex Telles (1-0) (05'/1ºT) / Danilo (2-0) (51'/1ºT)
BOTAFOGO (Técnico: Martín Anselmi) Léo Linck; Mateo Ponte (Justino), Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Montoro (Correa), Jordan Barrera (Artur) e Matheus Martins (Arthur Cabral).
NACIONAL POTOSÍ (Técnico: Leonardo Eguez) Galindo; Baldomar (Peña), Restrepo, Demiquel e Orellana (Torrico); Azogue, Hoyos e Rojas (Núñez); Solís, Otormín (Pavia) e Willian Álvarez (Villalba).
