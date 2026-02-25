Nathan Silva defende o Pumas - Divulgação/ Pumas

Publicado 25/02/2026 23:55





Caso a negociação seja concretizada, o defensor será o sétimo reforço da equipe na temporada. Recentemente, o Glorioso anunciou o volante Wallace Davi, o atacante Lucas Villalba, o volante Cristian Medina, o zagueiro Ythallo, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández e o meio-campista Edenilson. Rio - O Botafogo formalizou proposta pelo zagueiro Nathan Silva, que pertence ao Pumas, do México. O Glorioso ofereceu 1,8 milhão de euros (R$ 10,9 milhões) por 100% dos direitos econômicos, mas ainda não obteve resposta do clube mexicano. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.Caso a negociação seja concretizada, o defensor será o sétimo reforço da equipe na temporada. Recentemente, o Glorioso anunciou o volante Wallace Davi, o atacante Lucas Villalba, o volante Cristian Medina, o zagueiro Ythallo, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández e o meio-campista Edenilson.

Nathan Silva chegou ao Pumas em 2023. O clube mexicano detém 70% dos direitos econômicos. A Atlético-MG possui 20% e os 10% restantes pertencem ao próprio atleta. Na atual temporada, ele disputou 27 partidas.



Além de Nathan Silva, o Botafogo também tenta a contratação de Dantas, zagueiro do Novorizontino. No ano passado, o clube carioca fez uma investida pelo jogador, mas não teve sucesso.

O Novorizontino considerou a oferta abaixo do esperado e não houve acordo. Dantas é um desejo antigo da diretoria e também está na mira do Fluminense.

