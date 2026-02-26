Alex Telles em jogo do Botafogo na LibertadoresMauro Pimentel / AFP
Alex Telles avalia adaptação à nova função no Botafogo
Camisa 13 também comemorou a classificação na Libertadores e também mostrou foco no título da Taça Rio
Botafogo desiste da contratação de Nathan Silva após recusa de clube mexicano
Pumas rejeita proposta de R$ 10,9 milhões e alega janela fechada
Barboza admite queda de rendimento apesar da classificação do Botafogo
Zagueiro elogia primeiro tempo e destaca atuação de Léo Linck
Textor elogia elenco do Botafogo: 'Mais confiantes do que no início de 2024'
Dono da SAF do Glorioso, entretanto, admite a necessidade de mais alguns reforços
Botafogo apresenta Cristian Medina: 'Mais tradicional do Rio'
Jogador argentino ainda precisará esperar mais duas semanas para estrear
Artilheiro no Botafogo, Danilo vive expectativa de voltar à Seleção
Mesmo com poucos jogos, volante se aproxima de melhor temporada em número de gols
