Alex Telles em jogo do Botafogo na LibertadoresMauro Pimentel / AFP

Publicado 26/02/2026 22:04

Rio - Alex Telles tem atuado em uma nova função no Botafogo desde a chegada de Martín Anselmi. Como o treinador costuma montar o time com uma linha de três, o lateral-esquerdo tem jogado muitas vezes como um ala. Em entrevista após a vitória sobre o Nacional Potosí por 2 a 0 , válida pela Libertadores, o camisa 13 avaliou a adaptação nesta posição.

"Tem sido bom. Obviamente que na minha carreira toda eu não estava acostumado a jogar nessa posição, mas a gente se adapta, a gente treina, a gente está com bastante tempo para isso. Agora tem praticamente alguns dias para trabalhar, para esse jogo da Libertadores. E eu fico feliz de poder me adaptar bem, de poder ajudar a equipe, tanto no ataque quanto na defesa. Então, é continuar trabalhando para a gente conseguir os resultados que a gente quer", disse Alex Telles.

Ele foi o responsável por abrir o placar na vitória sobre o time boliviano. Com o resultado, o Botafogo avançou e vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil na terceira fase preliminar da Libertadores.



O Glorioso volta a campo no sábado. A equipe de Anselmi vai enfrentar o Boavista no Estádio Nilton Santos, a partir das 19h30, pelo jogo da volta da semifinal da Taça Rio. Na ida, o Botafogo venceu por 2 a 0.

"Importante classificar, importante vencer, Libertadores não tem jogo fácil, vai ser mais um adversário difícil, vamos trabalhar para isso. Agora tem jogo com Boavista. Queremos ganhar essa Taça Rio, o que tiver para ganhar a gente quer ganhar. Depois pensar na Libertadores", destacou o camisa 13.