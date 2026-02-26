John Textor é dono de 90% das ações da SAF do Botafogo e mostra confiança em 2026 - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/02/2026 15:20

Entre saídas e chegadas,e precisa de ao menos, após a chegada de Cristian Medina, apresentado nesta quinta-feira (26) . Ainda assim, e apesar do início de temporada ruim, o dono da SAF alvinegra, John Textor, mostra confiança para 2026.

"A gente acredita ter um time muito forte. A gente enxerga lacunas, temos uma mudanças no estilo de jogo nessa temporada, não que o nosso treinador não possa usar outras formações. Tendo todos os atletas saudáveis, a gente enxerga no meio de campo muitos jogadores que são bons com a bola", avaliou.

Textor lembrou que o planejamento nos últimos anos focou em grandes contratações apenas para o segundo semestre. Entretanto, em 2026, a ideia é antecipar ao máximo a finalização da montagem do elenco.



"Montamos times talentosos e competitivos no início da temporada, mas chegando na janela de meio de ano nós aceleramos o time, tendo em vista a nossa performance nos campeonatos. Esse ano estamos ainda mais confiantes do que no início de 2024 com o elenco que a gente tem, mas sem sombra de dúvidas esperamos acelerar ainda mais", disse.



O empresário americano ainda fez uma análise sobre cada setor do elenco do Botafogo. E admitiu a necessidade de chegada de mais alguns nomes, bem como o fim dos problemas de lesão.

"Olhamos para o setor defensivo de forma diferente, jogamos com três zagueiros e dois alas. A gente tem no elenco dois zagueiros experientes, o que mostra um desequilíbrio porque tentamos manter um equilíbrio entre os experientes e os jovens. Do lado direito, temos dois jogadores muito competitivos. Do lado esquerdo, temos o Alex Telles que é um ótimo jogador, mas vamos precisar de um atleta para reposição", explicou.



"No ataque, temos experiencias, temos jovens talentos, mas temos sofrido com lesão, temos a expectativa de ter o Chris Ramos disponível. Reforço que acredito no potencial do elenco atual, precisamos equilibrar o esforço, o volume de treinos e jogos, para que a gente evite lesões. E contar com um pouco de sorte nesse tema também".

