Anselmi no jogo entre Botafogo e Nacional Potosí - Mauro Pimentel / AFP

Anselmi no jogo entre Botafogo e Nacional PotosíMauro Pimentel / AFP

Publicado 26/02/2026 00:45

Rio - Martín Anselmi destrinchou os esquemas táticos do Botafogo na vitória sobre o Nacional Potosí por 2 a 0 , nesta quarta-feira (25). Com o resultado, o Glorioso avançou na competição. O técnico ainda justificou a escolha por Mateo Ponte e destacou a versatilidade do uruguaio.

"Nós construímos hoje com três, mas no primeiro tempo defendemos com quatro. Ponte jogou de lateral. Então, se eu coloco um zagueiro a mais, não posso defender com quatro. Eu queria defender com quatro. Nós, no primeiro tempo, defendemos no 4-2-3-1, no 4-4-2 por vezes. Mas nós defendemos: Ponte, Bastos, Barboza, Telles; Vitinho, Newton, Danilo, Montoro, Barrera e Martins, 4-2-3-1. Se eu coloco Justino ou Ythallo, não consigo defender dessa forma. Então, tem que olhar. Meu trabalho como treinador é ter todas as possibilidades".

"Gosto muito de analisar o rival. Mas também, neste caso, não tenho muita informação do adversário. Eles não estão jogando ainda o Campeonato Boliviano, tinham uma vantagem em sua casa… Eu achava que eles iriam jogar com cinco atrás, mas que também podiam atacar com quatro, com cinco. Tenho que estar preparado para qualquer mudança que podem fazer. E a versatilidade também que dá Mateo (Ponte) neste caso, além de que, para mim, é um jogador importante, me dá essa versatilidade para jogar, se eu preciso defender com cinco ou com três, ou se preciso defender com quatro, como foi o primeiro tempo".

Na ida, o Alvinegro perdeu por 1 a 0. Dessa forma, avançou com uma vitória de 2 a 1 no placar agregado. Na próxima fase, a equipe de Anselmi enfrentará o Barcelona de Guayaquil (EQU), que eliminou o Argentinos Juniors (ARG) nos pênaltis.

"Sobre a construção com três, também estamos preparados para uma construção com dois, segundo a pressão do Nacional Potosí. Se eu quero construir com dois, posso construir com Bastos e com Barboza e jogar com quatro, ou seja, com dois laterais de ofício, que podem ser Ponte e Telles. Posso jogar com Vitinho como extremo ou por dentro. Então, todas essas coisas que quando você vai armando uma escalação está pensando em muitas coisas".

Outros temas da coletiva

AUSÊNCIA DE NETO



Para a partida desta quarta, Anselmi não relacionou Neto. O treinador escalou Léo Linck como titular e deixou Raul no banco de reservas.

"Não temos nenhum jogador titular no Botafogo. O Léo (Linck) chegou na Bolívia antes na semana passada e merecia outra chance hoje. O Raul também foi bem contra o Boavista e também merecia uma oportunidade. Mas as coisas podem mudar, é o dia a dia e (eles) têm que competir".

DANILO



O treinador também foi perguntado sobre Danilo. O volante anotou o segundo do Glorioso na partida e deu o lançamento para Alex Telles abrir o placar no Nilton Santos.

"Não posso falar só de Danilo. Obviamente que quando você tem jogadores da qualidade do Danilo dentro de campo faz diferença. Como também temos muitos jogadores, como Chris Ramos e Marçal, muitos jogadores que ainda não conseguiram ter essa sequência, fizeram falta nestes jogos".

"Danilo é um jogador top, faz diferença, mas também tem um elenco atrás dele que o acompanha e faz todo o trabalho para que ele possa fazer sua tarefa. Somos uma equipe e quanto mais jogadores tivermos, melhor. Isso significa que temos boa competição interna. A competição interna é sempre boa, porque melhora jogadores e temos opções para fazer mudanças".