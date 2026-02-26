Danilo teve mais uma boa atuação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Danilo teve mais uma boa atuação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 26/02/2026 12:23

mais uma boa atuação neste início de 2026, o volante segue como o principal destaque do time de Martín Anselmi e nutre a expectativa de voltar a ganhar uma oportunidade na seleção brasileira.

Danilo garantiu a classificação do Botafogo à terceira fase da preliminar da Libertadores ao marcar o segundo gol no 2 a 0 sobre o Nacional Potosí, no Nilton Santos. Com, o volante segue como o principal destaque do time de Martín Anselmi e nutre a expectativa de voltar a ganhar uma oportunidade na seleção brasileira.

Danilo é o volante da Série A com mais participações em gols desde sua estreia pelo @Botafogo!



25 jogos

6 gols

5 assistências

11 participações em gols (!)

157 mins p/ participar de gol (!)

87% acerto no passe (!)

67% acerto no passe longo (!)

57%… pic.twitter.com/eJBVxVVMS3 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 26, 2026

Afinal, já são cinco gol em oito partidas na temporada, em um momento em que o técnico Carlo Ancelotti ainda busca por ao menos mais um volante, para a reserva de Bruno Guimarães na Copa do Mundo. O titular do Brasil, inclusive, está lesionado e ficará fora dos amistosos de março contra França e Croácia, o que pode aumentar a chance de uma convocação.



“Agradecer a Deus pela fase artilheira. Sobre a Seleção, é trabalho que venho fazendo no Botafogo. Estou fazendo um belo trabalho desde o início do ano e espero estar na próxima convocação”, afirmou o jogador.



Danilo já frequentou a seleção brasileira e, inclusive, foi convocado pela primeira vez pouco antes da última Copa do Mundo, em maio de 2022, quando tinha 21 anos. Mas ficou fora da lista de jogadores que foram ao Catar.



Se naquela vez o volante era uma promessa, agora está se consolidando como uma das referências do Botafogo. Não à toa, está a apenas dois gols de igualar sua temporada mais artilheira, também em 2022, quando marcou sete vezes em 57 partidas.



"Obviamente, quando você tem jogadores da qualidade do Danilo dentro de campo, faz diferença. Ele é um jogador top, mas também tem elenco atrás dele que o acompanha e faz todo o trabalho para que ele possa fazer sua tarefa", afirmou o técnico Martín Anselmi.



Os gols de Danilo pelo Botafogo em 2026



- Botafogo 4x0 Cruzeiro (Brasileirão) - marcou dois;



- Grêmio 5x3 Botafogo (Brasileirão) - fez dois;



- Botafogo 2x0 Nacional Potosí (Libertadores) - marcou um.