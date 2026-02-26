Barrera chuta bola durante jogo contra o Nacional Potosí - Vítor Silva / Botafogo

Barrera chuta bola durante jogo contra o Nacional PotosíVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/02/2026 08:39





LEIA MAIS:Anselmi destrincha esquemas táticos do Botafogo em vitória e explica ausência de Neto Rio — O Botafogo venceu o Nacional Potosí por 2 a 0 nesta quarta-feira (25), no estádio Nilton Santos, e garantiu a classificação para a próxima fase da pré-Libertadores. No entanto, apesar do resultado positivo, torcedores contestaram nas redes sociais o desempenho do Alvinegro, que no segundo tempo do duelo, viu o adversário chegar com perigo."O Botafogo é o único time que consegue ganhar, se classificar e ainda assim irritar a gente", escreveu uma internauta. "Vergonha infinita ter esse desempenho em jogos importantes como esse", comentou um torcedor. "Primeiro tempo maravilhoso, segundo tempo assustador", opinou uma seguidora.

Os internautas apontaram que o time sofreu além do necessário no final dos 90 minutos. "Abusou dos gols perdidos, não pode tirar o pé de um jogo mata-mata e ficar sofrendo no final do jogo", afirmou um homem. "Final do segundo tempo parecia que o time estava com dois a menos", destacou um botafoguense. "Sufoco desnecessário", desabafou um alvinegro.



Mesmo assim, alguns jogadores receberam elogios, e Danilo, que fez um gol e uma assistência, foi o mais destacado. "Melhor volante do futebol brasileiro", opinou um torcedor. "Joga muito", escreveu uma seguidora. A torcida também celebrou as atuações de Alex Telles, autor do primeiro gol, e Vitinho.

Próximo compromisso

O Botafogo volta a campo para enfrentar o Boavista neste sábado (28), às 19h30, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. Depois disso, o Glorioso encara o Barcelona de Guayaquil, em busca da vaga para a fase de grupos da Libertadores.