Cristian Medina recebeu a camisa 5 do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/02/2026 13:00

Cristian Medina é o novo camisa 5 do Botafogo e chega após dois anos de tentativas pela sua contratação por causa de uma indicação de Thiago almada, como revelou John Textor. Uma espera que chega ao fim após um período de indefinição neste início de 2026 até o fim do transfer ban, que adiou a chegada da contratação argentina.

"Quero agradecer primeiro ao John pela confiança, por me buscar, muitos anos que o clube tentou me contratar e não foi possível por diferentes situações. Hoje me apresento muito feliz por fazer parte do clube mais tradicional do Rio. Muito obrigado!", afirmou Medina, que assinou contrato até o fim de 2029.

O jogador admitiu que a punição sofrida pelo Botafogo de não poder registrar jogadores atrapalhou a negociação, que já poderia ter acontecido no início do ano. Mas garante que não ficou preocupado.

"Eles me ligaram há cerca de dois meses. Sempre analisei a oferta. Olhei com calma, como o clube poderia me contratar. Isso me deixou muito mais tranquilo. Reunimos com meus agentes, queríamos sempre o melhor. Claro, sempre respeitando o clube anterior", afirmou Medina.



Textor também explicou como as negociações ficaram travadas no período.

"O processo foi engraçado e triste para a contratação. Quem nos falava muito de Medina era Thiago (Almada). Ele mandava fotos e vídeos. Tivemos a triste notícia do transfer ban antes do Ano Novo e interrompeu a negociação. A boa parte foi nosso relacionamento com os agentes e com o próprio Medina. Nós dissemos que o transfer ban seria resolvido e gostaria de agradecer por confiarem em nós", disse o empresário.



Quando Medina estreia pelo Botafogo

Diante da demora para o acerto, o argentino já não pode ser inscrito na fase preliminar da Libertadores nem no Campeonato Carioca. Portanto, está fora dos jogos da Taça Rio, mas ficará à disposição para a próxima rodada do Brasileirão.

O Botafogo volta a campo pela competição nacional somente no dia 11 de março, fora de casa, contra o Athletico-PR. Essa deve ser a provável data da estreia de Cristian Medina.

Até lá, o Glorioso faz os dois jogos contra o Barcelona de Guayaquil (Equador), em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Já neste sábado, o adversário será o Boavista, pelo jogo de volta da semifinal da Faça Rio.

Outras respostas da nova contratação do Botafogo

Características de jogo

"A qualidade que creio que tenho é o controle de bola, sempre tratando de buscar espaços, o que pede a jogada. Dou valor à bola, que é com o que se joga. Ao longo das categorias de base, passei por várias posições, me adaptei, sempre rodei e me sentia muito cômodo".



Apoio da torcida na vitória na Libertadores

"Foi incrível. A verdade é que nunca tinha visto um mosaico com tanta coordenação e, depois, o alento durante os 90 minutos. Acho que ajudou muita a equipe também, que fez uma grande atuação. Muito surpreendido com o que é a torcida do Botafogo".



Conversa com Tucu Correa antes do acerto

"Com Thiago (Almada), não falei. Não quero incomodar, não gosto disso. Mas falei com Tucu Correa, falou muito bem do clube, que é uma família, que as instalações são de primeiro nível. Muito contente primeiramente por ser uma família, o dia a dia de trabalho. Isso foi um ponto-chave para mim".