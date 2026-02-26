Nathan Silva defende o Pumas - Divulgação/ Pumas

Publicado 26/02/2026 16:58

Rio - O Botafogo desistiu da contratação de Nathan Silva, que atualmente está no Pumas, do México. O Glorioso havia oficializado uma proposta pelo zagueiro, mas o clube mexicano recusou a investida dos cariocas, de acordo com o "ge".

O Alvinegro ofereceu 1,8 milhão de euros (R$ 10,9 milhões) por 100% dos direitos econômicos. No entanto, a justificativa do Pumas é que, no momento, a janela de transferências no México está fechada, o que impediria o clube de repor a zaga em caso de saída.

Além da tentativa por Nathan Silva, o Glorioso tenta a contratação do zagueiro Dantas, do Novorizontino. Recentemente, o Botafogo recebeu uma contraproposta da equipe paulista. Os valores giram em torno de US$ 3 milhões (R$ 15,4 milhões) por 80% dos direitos econômicos.

Nathan Silva chegou ao Pumas em 2023. O clube mexicano detém 70% dos direitos econômicos, enquanto o Atlético-MG possui 20% e os 10% restantes pertencem ao próprio jogador. Na atual temporada, ele disputou 27 partidas.