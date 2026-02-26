Alexander Barboza pediu para sair do Botafogo antes de se firmar no time em 2024Vítor Silva/Botafogo
Barboza admite queda de rendimento apesar da classificação do Botafogo
Zagueiro elogia primeiro tempo e destaca atuação de Léo Linck
Textor elogia elenco do Botafogo: 'Mais confiantes do que no início de 2024'
Dono da SAF do Glorioso, entretanto, admite a necessidade de mais alguns reforços
Botafogo apresenta Cristian Medina: 'Mais tradicional do Rio'
Jogador argentino ainda precisará esperar mais duas semanas para estrear
Artilheiro no Botafogo, Danilo vive expectativa de voltar à Seleção
Mesmo com poucos jogos, volante se aproxima de melhor temporada em número de gols
Apesar da vitória, torcedores do Botafogo contestam desempenho nas redes: 'Sufoco desnecessário'
Alvinegros apontam que qualidade do time caiu no segundo tempo
Anselmi destrincha esquemas táticos do Botafogo em vitória e explica ausência de Neto
Goleiro sequer foi relacionado para o jogo contra o Nacional Potosí
