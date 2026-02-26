Alexander Barboza pediu para sair do Botafogo antes de se firmar no time em 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Alexander Barboza pediu para sair do Botafogo antes de se firmar no time em 2024Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/02/2026 15:56

Rio - O Botafogo avançou de fase na Libertadores na última quarta-feira (25), após vencer o Nacional Potosí, da Bolívia, por 2 a 0 no Nilton Santos. Apesar da classificação, o zagueiro Alexander Barboza falou sobre a queda de rendimento na segunda etapa e admitiu chateação com o desempenho final da equipe.

"Feliz pela vitória. Fizemos um primeiro tempo muito bom, eles não conseguiram praticamente jogar. No segundo, acho que o cansaço também pegou um pouco. Entregamos a bola para eles e finalizou o jogo um pouco chateado, pela maneira que acabamos o jogo", afirmou Barboza.

O defensor valorizou a solidez defensiva da equipe por não ter sofrido gol e elogiou o companheiro Léo Linck pelo desempenho. O goleiro foi um dos destaques da partida e fez defesas importantes para assegurar a vitória alvinegra contra o time boliviana.

"Muito importante. Sabíamos que, se não levássemos gol, o resultado iria vir, o jogo não iria para os pênaltis. O time inteiro fez um trabalho muito bom. O Léo (Linck) assegurou muito também. Feliz por isso", completou.

Com a vitória sobre o time boliviano, o Botafogo já tem adversário definido para a próxima fase preliminar da Libertadores. O Glorioso enfrentará o Barcelona de Guayaquil, do Equador. As datas e os horários do confronto ainda não foram definidos, mas a tendência é que os jogos ocorram entre os dias 3 e 12 de março.